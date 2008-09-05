Черновецький підсвітить культурні пам’ятки Києва

Київська міська державна адміністрація облаштує зовнішнє художнє освітлення пам’яток культурної спадщини Києва.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам перший заступник голови КМДА Анатолій ГОЛУБЧЕНКО після засідання колегії КМДА, на якій розглядалося питання про стан організації зовнішнього художнього освітлення фасадів будинків і споруд у Києві.

«Усі пам’ятки архітектури будуть підсвічені, плюс будинки. Для нас дуже важливо, щоб нові, сучасні будинки були підсвічені», - сказав А.ГОЛУБЧЕНКО.

Стосовно старих будинків, то, за словами А.ГОЛУБЧЕНКА, треба спочатку відремонтувати і привести до ладу фасади цих будинків. «Ми повинні Київ ще раз показати з іншої сторони. Це має бути художнє освітлення, це як картина, на яку ви дивитесь і отримуєте певне враження», - додав він.

За словами А.ГОЛУБЧЕНКА, на художнє освітлення пам’яток архітектури та фасадів будинків виділено 48 млн. грн.

Як зазначається у довідці КМДА, на сьогодні проведено роботи на 20 об’єктах, з яких 5 пам’ятників, 7 пам’яток архітектури і 9 містобудівних домінант.