Музиканти Queen звернулися до українців

У День народження Фреді Мерк’юрі 5 вересня і рівно за тиждень до концерту Queen у Харкові учасники групи Брайан Мей і Роджер Тейлор звернулися до українських слухачів.

– Ми їдемо до України, щоб ви почули нас і нашу музику. Ми – група «Queen» і Пол Роджерс. Ми також тут для того, щоб сказати вам: «Захисти себе і допоможи своїм друзям захиститися від СНІДу». СНІД серед нас, і єдине, що ми може зробити – бути поінформованими і боротися з ним разом. Перший засіб боротьби з СНІДом – це знання про Снід. Це перша частина нашого повідомлення. А друга – давайте веселитися, відриватися! Скоро побачимося, – сказав Брайан Мей, один із засновників групи.

Роджер Тейлор додав:

– Ми їдемо, щоб вразити Україну. Ми також їдемо сказати вам, що ВІЛ/СНІД стосується кожного. Ви повинні завжди пам`ятати про це, пам`ятати про те, що треба захищати себе від ВІЛ/СНІДу. Відривайся, Україно!

Як повідомляв УНІАН , 12 вересня 2008 року в Харкові, на Площі Свободи відбудеться перший благодійний концерт групи Queen і Пола Роджерса в Україні. Концерт організований Фондом Олени Франчук «АнтиСНІД» і присвячений боротьбі з Снідом.

Відео-звернення доступне тут.