В Івано-Франківську відкрили виставку робіт Івана Марчука

Геній знову завітав до Івано-Франківська. У місті відкрили виставку робіт Івана Марчука, талант якого визнав цілий світ. Саме в місті Франка 1987-го року відбулася одна серед перших презентацій картин художника.

Це тепер Іван Марчук лауреат Шевченківської премії. І його називають поборником новаторських течій мистецтва, вносять до переліку ста геніїв сучасності. А два десятиліття тому в радянському Києві художникові через його погляди ставили перепони. Зізнається, що нова Україна його розчарувала і дванадцять років він прожив за кордоном - в Австралії, Канаді, Сполучених Штатах. Мистець називає час еміграції ув’язненням. Щоправда, в якому хотілося творити.

Іван Марчук, художник:

– В Америці я знайшов тюрму, якби мене посадили в тюрму, я би зробив більше. Весь час належав мені.

Кожна робота Івана Марчука вирізняється особливим стилем. Спосіб нанесення фарби створює своєрідне мерехтіння. Знавці твердять: цьому неможливо навчитися.

Василь Карпанюк, колега художника:

– Він використовує і темперу, і олію, і акрилові фарби є сучасні, нові – він різними фарбами користується. Але як він наносить це, в який спосіб – то це є чисто авторські таємниці.

Та ділитися ними мистець не поспішає – у нього й досі нема жодного учня. Щоправда, незабаром обіцяє відкрити школу, де навчатимуться самі дівчата.

"Вiкна", СТБ