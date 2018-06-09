Зроби знімок – і Леонід Кучма подарує тобі фотоапарат

Учора у Фонді “Україна”, засновником якого є Леонід Кучма відбулося нагородження двох молодих фотографів братів Олега та Євгена Казикіних та відкриття їхньої фотовиставки.

Сьогодні дуже непросто, маючи одну лише любительську камеру стати відомим фотографом. І дуже дорога оптика, і дуже насичений ринок цих послуг, і сотні тисяч фотолюбителів, які маючи в руках маленькі цифрові камери, примудряються робити блискучі роботи.

А фотоальбоми метрів всесвітньої фотографії коштують зараз не одну сотню доларів. Та і традиція доброго репортажу в Україні дуже молода. У радянські роки доброї фотографії не було, її замінив фото–агітпроп. Але для тих, хто любить фотографію це все не перешкоди.

Чотирнадцятирічний Євген та сімнадцятирічний Олег, один київський школяр, другий – студент Київського Національного університету театру, кіно й телебачення імені І.К. Карпенка-Карого фотографують уже кілька років.

Їхні фотографії отримували призи на міжнародному фотоконкурсі “Золота Черепаха” у Москві, вони срібні медалісти Міжнародної Федерації Фотомистецтва, учасники другого Міжнародного салону художньої фотографії. Це, звичайно, не WORD PRESS FOTO і не NICON NPCI, але ж не все зразу.

Я бачила виставку хлопців у Фонді Леоніда Кучми. Є дуже традиційні фотографії, а є обіцяючий чорно-білий знімок міста. Коли у юного фотографа на два десятки фотографій знайдеться три фото, які зачіпають око, то він не даремно витрачає час. У хлопців вже є шість виставок. Сьома виставка відкрита вчора. Але головний приз – подарунок від Фонду – справжній «Кенон». Ось воістину: почни знімати і Леонід Кучма подарує тобі добру камеру.

Марина Лаптєва