Помер письменник Юрій Покальчук

Пішов із життя письменник і поет Юрій Покальчук.

Повідомлення про це розмістило на своєму сайті видавництво «Кальварія». Останнім часом пан Юрій тяжко хворів, повідомляє Телекритика .

Юрієві Покальчуку було 67 років. Він народився 24 січня 1941 року у Кременці (нині Тернопільська область). Дитинство і юність провів у Луцьку, де закінчив педагогічний інститут. Навчався у Ленінградському університеті. З 1976 року – член Спілки письменників України, у 1997-2000 – президент Асоціації українських письменників.

Значна частина життя Юрія Покальчука була пов’язана з телебаченням. Він працював на телеканалі «1+1», був членом Національної ради з питань телебачення і радіомовлення, а останнім часом – головою Громадської ради при Національній раді.