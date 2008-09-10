Президент надав «Кам`яній Могилі» статус національного

Президент України Віктор ЮЩЕНКО своїм Указом надав Державному історико-археологічному заповіднику «Кам`яна Могила» статусу національного.

Як зазначається у документі, обнародуваному на офіційному сайті глави держави, «ураховуючи виняткове наукове значення, культурну цінність комплексу археологічних пам`яток «Кам`яна Могила», а також вагомий внесок Державного історико-археологічного заповідника «Кам`яна Могила» у справу збереження його об`єктів» Президент постановив надати заповіднику «Кам`яна Могила» статус національного і надалі іменувати його - Національний історико-археологічний заповідник «Кам`яна Могила».

Довідка УНІАН. Кам`яна Могила — світова пам`ятка древньої культури в Україні поблизу Мелітополя у Запорізькій області над річкою Молочною.

Це залишок пісковика Сарматського моря третинного періоду. Пізніше, коли виникло Понтійське море, на цьому місці утворилися вапнякові відкладення. Згодом море пішло, утворились пустеля. Коли танув льодовик, вода утворила долини рік і велетенські вимивини, над долиною утворився великий острів. З часом утворився кам`яний пагорб, під впливом води та вітру його плити набули дивовижних обрисів. На багатьох з них можна побачити відбитки рослин та молюсків Сарматського моря. Упродовж років у цьому кам`яному "панцирі" утворювалися печери і гроти, які стародавні люди мали за святилища. Саме сюди приходили перед полюванням первісні мисливці, щоб вершити свої ритуали. Серед багатьох наскельних малюнків Кам’яної Могили є зображення людини, диких і свійських тварин. Як правило, їх видряпували шматками твердого каменю.