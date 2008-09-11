Сьогодні у Львові стартує 15-й Форум книговидавців

Організатори запланували понад дві сотні яскравих заходів й цікавих «онлайн-фішок», пише видання «Газета по-киевски».

Серед найяскравіших дійств – книжковий флеш-моб. Він відбудеться у суботу на проспекті Свободи у Львові. «Обовязковий» аксесуар для учасників книжка і зелений одяг. Жива ланка з учасників дійства закликатиме людей до читання.

На Форумі також оберуть найсексуальнішого письменника сучасності.

У рамках Форуму книговидавців відбудеться відкритий чемпіонат України зі швидких шахів між письменниками та видавцями.

Відвідини Форуму книговидавців для багатьох українців вже перетворилися на традицію.

ICTV