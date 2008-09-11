Вакарчук пішов з Верховної Ради, аби не втратити себе

Народний депутат України Святослав ВАКАРЧУК (фракція НУ-НС) подав сьогодні заяву про складення депутатських повноважень.

Як зазначається у заяві С.ВАКАРЧУКА, переданій агентству УНІАН, “це рішення стало підсумком важких кількамісячних роздумів і видається мені чесним кроком по відношенню до виборців, колег-однодумців і до самого себе”.

У заяві йдеться, що “нинішній склад Верховної Ради не виконав своєї головної ролі - творити візію України як сучасної європейської держави”. За його словами, “безперервні міжпартійні та внутрішньопартійні суперечки, якими так переймаються ті, хто мають вести Україну вперед, деморалізують суспільство всередині країни, та підривають її авторитет назовні”.

С.ВАКАРЧУК наголошує, що політичне життя держави “звузилося до безжальної сутички за владу”. Він вважає, що “її жертвами стають не лише моральні принципи, а й національні інтереси”. “Виборювання цієї влади для значної кількості народних обранців перетворилося на головний зміст їхньої діяльності”- йдеться в заяві.

“За таких обставин єдиний спосіб бути собою — це піти. Залишитися - для мене означає втекти. Втекти від зобов`язань перед виборцями, зректися присяги на вірність Народові. Я цієї присяги не забув. Для мене правда, мораль і Україна ніколи не стояли на другому місці”, заявив С.ВАКАРЧУК.

Він наголосив, що “ніколи не розглядав похід до парламенту як крок у кар’єрі, а тим більше, як персональне благо”. “Вихід зі складу діючого депутатського корпусу є свідомим, зваженим і водночас вистражданим кроком. Мабуть, голос совісті нині потрібний не в Раді”, йдеться у заяві.

С.ВАКАРЧУК наголошує, що повертається до активного громадського життя.

Як відомо, С.ВАКАРЧУК пройшов до Верховної Ради України за списком блоку “Наша Україна - Народна самооборона” (№15). Член Комітету ВР з питань свободи слова та інформації.