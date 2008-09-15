Відомі українські політики стали героями спектаклю Молодого театру

Постійні чвари і суперечки – звичне явище на вітчизняному владному Олімпі, і викликають цікавість не лише серйозних політологів і соціологів, але й митців. Так, головними героями спектаклю "Обранці", представленого на сцені київського Молодого театру, стали відомі українські політики.

Місце дії вистави – пекло, куди вони потрапили, натиснувши не ті кнопки, перезавантажуючи нову систему "Рада". Але в пеклі наші вожді наступають на ті самі граблі і поводяться так, як і в земному житті.

"Візьміть участь, не пошкодуєте, може й грошенят підхопите", - запрошують політиків Чорт і пан Долар. І дійсно, заради грошей і майбутнього царювання українські політики у виставі вдаються до кумедних витівок. Але хіба ж не так само чинять вони в реальному житті, запитує спектакль "Обранці".

ICTV