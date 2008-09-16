У Каїрі знайшли храм і статую Рамзеса II (фото)

Єгипетська археологічна експедиція, яка працює в каїрському районі Ейн-Шамс, виявила залишки храму на честь Рамзеса II і статую цього фараона. Як повідомляє France Presse з посиланням на єгипетське агентство MENA, знайдені фрагменти "гігантської" статуї Рамзеса II.

У 2006 році в цій же північно-східній частині Каїра археологи знайшли залишки храму Сонця і масивні статуї Рамзеса II.

Рамзес II, будівельник і завойовник, правив у 1304-1237 роках до нашої ери. Він залишив сотні храмів і тисячі своїх зображень. Найбільші з них – двадцятиметрові колоси в Абу-Сімбелі, у південній частині Єгипту.

Lenta.ru