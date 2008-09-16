Доній вводить ноу-хау для читання віршів (фото)

У Києві 19-21 вересня відбудеться другий літературно-художній фестиваль "Київські барикади", у рамках якого поети читатимуть свої вірші на повітряній кулі.

Про це в ході промо-акції заходу заявив ведучий та організатор фестивалю, народний депутат Олесі Доній. Прес-конференція проходила на повітряній кулі на Михайлівській площі.

19 вересня планується провести в Києво-Могилянській академії турнір між переможцями попередніх літературних конкурсів.

20 вересня вранці поети поїдуть на стрільбище, де почнуть читати свої вірші. Увечері цього ж дня на Михайлівській площі відбудеться "Ніч поезії". "Наші поети під файр-шоу, під факели, музику і там-тами читатимуть свої вірші", – розповів Доній.

Завершиться захід 21 вересня на Майдані Незалежності о 16.00, коли поети на повітряних кулях піднімуться в небо і читатимуть свої вірші.

Планується, що в літературному конкурсі візьмуть участь поети зі всіх областей України.

24.ua