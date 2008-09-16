У Каїрі знайшли храм і статую Рамзеса II
10:51, 16 вересня 2008Культура
0 0
Фараон правив у 1304-1237 роках до н.е. Він залишив сотні храмів і тисячі своїх зображень. Найбільші з них – двадцятиметрові колоси в Абу-Сімбелі...
|Статуя Рамзеса II в Абу-Сімбелі. Фото AFP
У 2006 році в цій же північно-східній частині Каїра археологи знайшли залишки храму Сонця і масивні статуї Рамзеса II.
Рамзес II, будівельник і завойовник, правив у 1304-1237 роках до нашої ери. Він залишив сотні храмів і тисячі своїх зображень. Найбільші з них – двадцятиметрові колоси в Абу-Сімбелі, у південній частині Єгипту.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter