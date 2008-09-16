На київський концерт Агілера везе з собою 60 чоловік команди

Американська співачка Крістіна Агілера привезе з собою до Києва 60 чоловік команди і 6 вантажівок з устаткуванням.

Як повідомили в концертному агентстві, яке є представником Агілери, на концерті в Києві співачка виконає свої кращі хіти. "Українська публіка може розраховувати на музичні сюрпризи. 90% концерту Крістіни – це всім відомі пісні, а інше – побачите і почуєте самі. Ми обов`язково порадимо Агілері, щоб вона спробувала страви української кухні, а також послухала українську сучасну і народну музику", – каже організатор концерту Марк Зуревінський.

За його словами, Крістіна Агілера – не примхлива. Її головні вимоги – харчування три рази на день, напої в номері, можливість пересуватися по Києву 24 години на добу.

У номері Агілери повинні обов`язково стояти троянди. "І я дуже радий, що вона дає концерт в Україні, а не в Канаді, наприклад. Адже троянди в Києві набагато красивіші, ніж в Торонто", – заявив представник організатор.

Директор концертного агентства "Аншлаг" Олег Ковалевський повідомив, що Агілера приїде до Києва за 5 днів до свого концерту, який відбудеться 21 жовтня в Палаці "Україна", а деякі члени її команди прибудуть на 8 днів раніше. Організатори не виключають, що співачка може відвідати Україну в супроводі чоловіка.

Швидше за все, Крістіна та її близьке оточення під час свого візиту до України житимуть у готелі Hyatt, а команда техніків та інший персонал – у Radisson. Зараз українські організатори продумують культурну програму проведення часу співачки в Києві.

Перед концертом Агілери глядачів пригощатимуть напоями, і кожен одержить у подарунок диск співачки. А на "розігріві" у американської знаменитості виступатиме хтось з українських музикантів – організатори подали менеджерам співачки список з 20 виконавців. Серед них – Потап і Настя Каменських, Анні Лорак та Ольга Полякова.

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