”Золотого Тільця” Дем’єна Херста продано за $18,5 мільйонів (фото)
Шедевр виправдав свою назву
|Фото Reuters
Понад 18,5 мільйонів доларів заплатили на аукціоні за “Золотого Тільця” – твір сучасного британського художника Дем‘єна Херста. Тож шедевр свою назву виправдав і перетворився на золото для автора. Насправді ж це – заповнений формальдегідом акваріум, в якому стоїть бичок з копитами та диском між рогами з найблагороднішого металу. Ініціатором торгів був відомий аукціон “Сотбі”. Художник залишився ними цілком задоволеним. Мистецтво – звісно понад усе, але й гроші зайвими не бувають. Цього 43-річний Херст не приховував ще тиждень тому, коли його роботи лише виставили на аукціон.
Дем‘єн Херст, художник: "Гроші – це гарно, я хочу бути з вами відвертим. Про цей аукціон говорять усі. Я завжди вважав, що мистецтво вище за прибуток, але це не зовсім так".
Минув лише перший із двох днів розпродажу робіт модного художника. Загалом з молотка піде понад 220 шедеврів Херста, створених за останні два роки. Аукціонери розраховують отримати за них 65 мільйонів фунтів стерлінгів. Цікаво, що за датою нинішні торги співпали з 20-ю річницею виставки робіт молодих художників в Лондоні, з якої свого часу й почалася кар‘єра Херста.