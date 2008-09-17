”Золотого Тільця” Дем’єна Херста продано за $18,5 мільйонів (фото)

Сучасне мистецтво – в ціні. Відомий британський художник Дем’єн Херст у черговий раз засвідчив це і вкотре вже підтвердив титул найдорожчого з митців сучасності. 18,5 мільйонів доларів удалося виручити лише за один із творів Херста на аукціоні, який відбувся у Лондоні. Щоправда ця сума – лише бліда тінь минулорічного фінансового тріумфу Херста, коли його скульптуру під назвою «Заради Любові Божої» продали групі інвесторів за 100 мільйонів доларів.

Понад 18,5 мільйонів доларів заплатили на аукціоні за “Золотого Тільця” – твір сучасного британського художника Дем‘єна Херста. Тож шедевр свою назву виправдав і перетворився на золото для автора. Насправді ж це – заповнений формальдегідом акваріум, в якому стоїть бичок з копитами та диском між рогами з найблагороднішого металу. Ініціатором торгів був відомий аукціон “Сотбі”. Художник залишився ними цілком задоволеним. Мистецтво – звісно понад усе, але й гроші зайвими не бувають. Цього 43-річний Херст не приховував ще тиждень тому, коли його роботи лише виставили на аукціон.

Дем‘єн Херст, художник: "Гроші – це гарно, я хочу бути з вами відвертим. Про цей аукціон говорять усі. Я завжди вважав, що мистецтво вище за прибуток, але це не зовсім так".

Минув лише перший із двох днів розпродажу робіт модного художника. Загалом з молотка піде понад 220 шедеврів Херста, створених за останні два роки. Аукціонери розраховують отримати за них 65 мільйонів фунтів стерлінгів. Цікаво, що за датою нинішні торги співпали з 20-ю річницею виставки робіт молодих художників в Лондоні, з якої свого часу й почалася кар‘єра Херста.

"Факти", ICTV