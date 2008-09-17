Тарута: виставка Трипільської культури - головна подія України

Виставка Трипільської культури у Ватикані має величезне історичне значення для України.

Про це сказав голова ради директорів ІСД, один з ініціаторів виставки Сергій ТАРУТА, презентуючи виставку «Великі цивілізації Старої Європи: Кукутень-Трипілля (VI-III тис. до Р.Х.)».

С.ТАРУТА розповів, що Трипільська культура була виявлена дослідниками ще у кінці XIX ст. Однак вона не була відома широкому загалу, оскільки Радянському Союзу було невигідно популяризувати велику цивілізацію на території України, оскільки це могло підняти національний патріотизм українців.

С.ТАРУТА підкреслив, що лише останнім часом завдяки значним зусиллям співвласника музею національно-культурної спадщини України «Платар» Сергію Платонову почали збиратись експонати тієї епохи, щоб зробити це надбанням світової спільноти.

С.ТАРУТА нагадав, що трохи менша виставка вже пройшла у Польщі. Сьогодні увечері відкриється виставка у Римі, де будуть представлені унікальні експонати трьох країн: України, Молдови і Румунії. «Я думаю, що це має бути головною культурною подією життя України», - сказав С.ТАРУТА.

Він також поділився планами щодо подальших виставок, зокрема, в кінці поточного року ця виставка буде експонуватися в національному музеї Будапешта. Також існує домовленість про проведення цієї виставки у національному музеї Британії, Луврі, а також планується трьохрічне турне музеями Америки.

Учора в Римі було представлено 450 експонатів, які зберігаються у національних і приватних колекціях трьох країн.

Виставка зроблена з використанням спеціального обладнання, яке дасть змогу подивитися на реконструйовані археологами первісні міста. «Це справляє сильне враження та змушує людну замислитись над великою історією наших трьох країн», - сказав С.ТАРУТА.

Директор Києво-Печерського заповідника Сергій КРОЛЕВЕЦЬ підкреслив, що метою виставки є ознайомлення світової громадськості з прадавнім розвитком євразійської і, в цілому, світової цивілізації. Він розповів про Трипільську культуру, підкресливши, що вона була великою цивілізацією Європи.

Як повідомляв УНІАН , сьогодні у Ватикані в Палаці «Канчелярія» відкриється виставка «Великі цивілізації Старої Європи: Кукутень-Трипілля (VI-III тис. до Р.Х.)».

Експозиція виставки сформована Національним музеєм історії України, Національним історико-культурним Києво-Печерським заповідником, Музеєм національного культурного надбання «Платар», Дніпропетровським історичним музеєм ім. Д.І.Яворницького та 6 музеями з Румунії.

Виставка у Ватикані триватиме з 16 вересня до 31 жовтня 2008 року.