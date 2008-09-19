На Луганщині розпочалися урочисті заходи

На Луганщині сьогодні відбуваються урочисті заходи з нагоди 70-річчя утворення області.

Як передає кореспондент УНІАН, святкування розпочалося у Луганську з урочистого богослужіння у Свято-Володимирівському кафедральному соборі, яке провів Владика Луганський і Алчевський ІОНІКІЙ.

Об 11.00 у легкоатлетичному манежі «Динамо» відкрилась універсальна виставка «Луганщина сьогодні», а у сквері ім. Тараса Шевченка - виставка народних умільців міст та районів області «Місто майстрів».

О 13.00 керівництво області та делегації гостей поклали квіти до Пілону Слави, могили Невідомого Солдата та пам’ятника Тарасу Шевченку.

О 15.00 в обласному російському драматичному театрі розпочнуться урочисті збори за участі Президента України Віктора ЮЩЕНКА, під час яких він вручить луганчанам державні нагороди.

Крім того, голова облдержадміністрації Олександр АНТІПОВ і голова Луганської облради Валерій ГОЛЕНКО проведуть урочистий прийом з нагоди ювілею області, а на Театральній площі о 17.30 розпочнеться великий святковий концерт з лазерним шоу. Завершиться святкування феєрверком та молодіжною дискотекою.

Довідка УНІАН. Луганську область було засновано у червні 1938 року. Тоді вона називалася Ворошиловградською. До її складу на той час увійшли 4 міста та 28 районів. На січень 1939 року в області мешкало 1 млн. 837 тис. осіб, з яких сільське населення становило 65,8%. У 1958 році вона була перейменована у Луганську, у 1970 році – у Ворошиловградську, а з 1990 року знову в Луганську.

На сьогодні за обсягами виробництва область посідає 4-5 місце в Україні. У структурі економіки основне місце займають: видобуток вугілля – 25,5%, металургія – 24,4%, хімічна і нафтохімічна промисловість - 10,3%. На цей час в області проживає 2 млн. 342,7 тис. осіб, більшість якого є міським – 86,5%. За чисельністю населення область займає четверте місце в Україні і належить до найбільш густонаселених.