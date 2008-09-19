Влада Чернівців запросила Ющенка і Тимошенко на святкування

Спеціальні запрошення на 600-річчя Чернівців у вигляді гобеленів розміром 50х30 см, на яких зображено міські краєвиди та грамоту з першою згадкою про Чернівці, днями вручено Президенту Вікторові ЮЩЕНКУ, прем’єр-міністру Юлії ТИМОШЕНКО та голові Верховної Ради Арсенію ЯЦЕНЮКУ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні журналістам повідомив радник міського голови Чернівців Володимир КИЛИНИЧ.

Спеціальні запрошення для керівників держави на 600-річчя Чернівців виготовляли у Києві за спеціальною технологією. Виготовлено було чотири такі унікальні гобелени. Три вручили керівникам держави, а один залишили для зберігання у майбутньому музеї міста.

За словами В.КИЛИНИЧА, загалом на урочисте відзначення 600-річчя Чернівців офіційно запрошено 440 осіб з 27 країн світу. 352 з них вже підтвердили свою участь в ювілеї. Серед гостей буде чимало відомих особистостей, зокрема син Отто фон Габсбурга (останнього імператора Автро-Угорщини, до складу якої входила Буковина - УНІАН) - Карл, японський космонавт Токао ДОЙ, мери 9-ти міст побратимів Чернівців з США, Канади, Австрії, Ізраїлю, Німеччини, Польщі, Румунії, Росії, Італії, відомі у світі митці та бізнесмени. На ювілей Чернівців запрошено також мерів усіх обласних центрів України. Загалом на урочистості очікується прибуття до Чернівців 50 тисяч гостей з різних країн світу та регіонів України.

Для висвітлення цієї події вже акредитовано понад 200 журналістів, в тому числі із США, Швейцарії, Канади, Італії.