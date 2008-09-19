У Миргороді відкрили пам`ятник Миколі Гоголю

Сьогодні в Миргороді Полтавської області відкрили пам`ятник письменнику Миколі Гоголю.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив прес-секретар Полтавської облдержадміністрації Євген ЛОПУШИНСЬКИЙ.

За його словами, в рамках святкування 200-річчя з дня народження українського та російського письменника М.Гоголя, яке світова громадськість відзначатиме в квітні 2009 року, в Миргороді відбувся конкурс на найкращий проект пам`ятника Н.Гоголю та його героям. За підсумками конкурсу переможцем визнано полтавського скульптора Дмитра КОРШУНОВА.

Пам`ятник встановлено на набережній знаменитої завдяки письменникові Миргородської калюжі, яка з часів М.Гоголя не пересихає в самому центрі міста.

Відкриття пам`ятника Н.Гоголю приурочене до дня міста.

«Пам`ятник Гоголю - це тільки початок будівництва цілого комплексу, присвяченого Гоголю і його героям. Слідом за пам`ятником Гоголю буде збудовано пам`ятники його героям», - сказав Є.ЛОПУШИНСЬКИЙ.

У відкритті пам`ятника взяли участь керівники області, співак Дмитро ГНАТЮК, представники Посольства Росії в Україні.