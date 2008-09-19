Меценати дали гроші на скульптури гоголівських персонажів

У Полтаві біля пам`ятника Миколі Гоголю встановлять скульптури персонажів його творів.

Як повідомив на прес-конференції мер Полтави Андрій МАТКОВСЬКИЙ, місто одержало субвенцію у розмірі 1 млн. грн. на реконструкцію пам`ятника М.В.Гоголю і впорядкування скверу біля нього.

«Вже є відповідне рішення щодо головних розпорядників цими коштами – це управління культури і управління капітального будівництва міськвиконкому, - сказав він. - Також ми ще плануємо в сквері, за пам`ятником Гоголю, встановити фігури персонажів його творів». На це підуть кошти меценатів у розмірі 500 тис. грн.