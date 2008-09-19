У Чернігові - День міста

Чернігові 19-21 вересня відбудуться святкові заходи з нагоди Дня міста, 1100-річчя першої літописної згадки та 65-річниці визволення міста від фашистських загарбників.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив начальник управління культури Чернігівської міської ради Олег ВАСЮТА.

За його словами, до свята підготовлена насичена культурно-розважальна програма.

Зокрема, вперше у місті відбудуться урочисте вшанування прапора міста, фестиваль середньовічної культури "Мстислав-фест", виставка-продаж "Чернігівська кухня через віки", вдруге – туристичний фестиваль-шоу "Стародавня душа сучасного міста".

Крім того, вперше у Чернігові відбудеться концерти духового оркестру швецького міста Хальмштадт та Міжнародного оркестру штабу Об`єднаних Збройних сил у Європі з Бельгії. Музиканти оркестру вже заклали у Чернігові Європейську алею. На території полку зв`язку вони посадили ялинки.

О.ВАСЮТА підкреслив, що організатори святкових заходів намагалися відійти від усталених традицій і зробити День міста надзвичайно цікавим, різноманітним.

"Концепцією свята стала ідея єдності, що на сьогодні дуже актуально", - наголосив О.ВАСЮТА.

Він зауважив, що у мистецькій галереї "Пласт-арт" буде презентовано Рушник національної єдності, в одному з мікрорайонів міста вже посаджено калинову алею, яка започаткувала Парк єднання.