У стінах Історичного музею проходить фестиваль музеїв

Показати родзинки своїх колекцій виявили бажання 103 учасники. Найкращих після п’яти конкурсів має назвати експертна рада. Організатори чекали і на закордонних гостей, проте через надто жорстке митне законодавство потрапити сюди вони так і не змогли.

Найкращі музейні експонати України представлені в Дніпропетровську. Їх привезли на фестиваль з усіх областей. Продемонструвати свої найкращі колекції приїхали 103 музеї. Родзинкою горлівського є мініатюрна книга. Подивитися на кількаміліметрове видання зібралося багато охочих. Та поповнювати фонди міні-книг стає дедалі складніше, нарікає директор музею.

Галина Ніколаєнко, директор Музею мініатюрної книги ім. В.Разумова, м. Горлівка: "Сегодня проблематично для издательства. Им такие книги невыгодно выпускать. Чтоб пополнить нашу коллекцию, мы ищем пути. Основной — это книгообмен".

Свої експонати показали і музеї з віддалених маленьких міст України. А от закордонні учасники, навіть найближчі Росія та Білорусь, на фестиваль не потрапили – через жорсткі умови митного законодавства.

Алла Москалець, старший науковий співробітник Дніпропетровського історичного музею ім. Д. Яворницького: "Это проблема государственного масштаба. Ни один экспонат нельзя перевезти через границу. Все нужно растаможить. Это стоит так дорого, что они этот вопрос не рассматривают".

Музейні фахівці прагнуть оновити подання матеріалу. Зокрема, поєднати класичну експозицію з живописом, театром чи іншим видом мистецтва. Адже нинішні шанувальники прекрасного – з більшими вимогами та вишуканішим смаком.

"Факти", ICTV