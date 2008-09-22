На Житомирщині відкрився міжнародний пленер живописців
13:19, 22 вересня 2008Культура
0 0
Пленери відобразять у пейзажах старовинні об’єкти краю
На Житомирщині відкрився міжнародний пленер живописців, які відобразять нові туристичні маршрути краю.
Як повідомив в коментарі УНІАН голова Овруцької райдержадміністрації Ігор КЛИМЕНКО, пленер живописців з України та Білорусі відкрився сьогодні в Овручі.
За його словами, пленер триватиме до кінця вересня, після чого у Житомирі та Києві планується відкрити виставки творів, написаних художниками під час пленеру.
При цьому І.КЛИМЕНКО уточнив, що учасники пленеру пройдуть новими туристичними маршрутами північних районів області - Овруцького та Олевського, а також відобразять у пейзажах старовинні об’єкти краю - храми та заповідники.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter