Президент і прем’єр привітали ветеранів з Днем партизанської слави

Президент України Віктор ЮЩЕНКО і прем’єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО привітали ветеранів з Днем партизанської слави.

“Сьогодні ми вшановуємо колишніх учасників антифашистського опору, підпільників і партизанів за мужність, звитягу та самовіддане служіння Батьківщині у роки Другої світової війни”, – зазначив у своєму привітанні глава держави.

Він вважає святим обов`язком держави і суспільства турботу про тих, “чий ратний подвиг став запорукою вільного життя народу України”.

В.ЮЩЕНКО побажав ветеранам міцного здоров`я, щастя і добробуту на довгі роки.

У свою чергу, прем’єр-міністр Ю.ТИМОШЕНКО зазначила, що вона особисто і уряд роблять багато, щоб хоча б зараз ветерани та підпільники відчули, що держава пам‘ятає про їхній героїзм.

Вона пообіцяла їм, що Кабмін і надалі збільшуватиме пенсії та державну допомогу.

Прем’єр побажала ветеранам здоров‘я, миру, злагоди і всього найкращого.

Привітання Президента розміщене на його офіційному сайті, прем’єр-міністра – на Урядовому порталі.