Науковці встановили точний вік Стоунхенджа

Британські вчені за допомогою нових технологій встановили, що знамениту кам`яну споруду Стоунхендж на півдні Англії побудували 4 тисячі 300 років тому - на 300 років пізніше, ніж вважали раніше, повідомляє ВВС.

Два британських професори - Тім Дарвілл та Джефф Вейнрайт - отримали дозвіл на нові розкопки в Стоунхенджі від фонду English Heritage, що займається охороною історичних і культурних пам`яток. Вони витягли органічні залишки й зразки каміння з невеликої ділянки біля підмурка круглого кам`яного монумента й відправили їх на радіовуглецевий аналіз в Оксфордський університет. У результаті було встановлено, що перші кам`яні брили на місці Стоунхенджа було встановлено між 2400 і 2200 роками до нашої ери.

Крім того, професори отримали низку підтверджень на підтримку своєї гіпотези про призначення гігантських кам`яних кіл. Аналіз людських останків, яких багато поховано біля Стоунхенджа, свідчить, що багато хто з них мали ознаки серйозних хвороб, травм або каліцтв. Саме це дало вченим підстави вважати, що Стоунхендж був місцем лікування й зцілення людей, які діставалися туди з різних куточків Британських островів і навіть континентальної Європи.

Нагадаємо, про точне призначення монумента вчені досі ведуть суперечки, одні вважають, що це жертовник, інші - що це найдавніша обсерваторія. Достеменно відомо лише те, що древні жителі островів привезли величезні Сарсенські камені з пагорбів Марлборо, розташованих за 30 кілометрів від Стоунхенджа, а менші за розміром Сині камені - з Уельсу. Вага найбільшого каменю сягає 45 тонн.

ICTV