Марія Матіос та Іво Бобул стали почесними громадянами Чернівців

Рішенням Чернівецького міськвиконкому до 600-річчя міста уродженцям Буковини - народному артисту України, співаку Іво БОБУЛУ та письменниці, лауреату Національної премії ім. Тараса Шевченка Марії МАТІОС присвоєні звання «Почесний громадянин міста Чернівці».

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-центрі Чернівецької міської ради, усі відповідні атрибути їм буде вручено 4 жовтня під час офіційної церемонії відкриття святкування 600-річчя Чернівців.

Досі у списку Почесних громадянин Чернівців було 39 прізвищ. Серед них – співаки Софія РОТАРУ, Павло ДВОРСЬКИЙ, Дмитро ГНАТЮК, музикант Ян ТАБАЧНИК, письменник Йосиф БУРГ, перший космонавт незалежної України Леонід КАДЕНЮК, історик Аркадій ЖУКОВСЬКИЙ та інші.