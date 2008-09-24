Марія Матіос та Іво Бобул стали почесними громадянами Чернівців
На честь 600-річчя міста
|Іво Бобул
Рішенням Чернівецького міськвиконкому до 600-річчя міста уродженцям Буковини - народному артисту України, співаку Іво БОБУЛУ та письменниці, лауреату Національної премії ім. Тараса Шевченка Марії МАТІОС присвоєні звання «Почесний громадянин міста Чернівці».
Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-центрі Чернівецької міської ради, усі відповідні атрибути їм буде вручено 4 жовтня під час офіційної церемонії відкриття святкування 600-річчя Чернівців.
|Марія Матіос
Досі у списку Почесних громадянин Чернівців було 39 прізвищ. Серед них – співаки Софія РОТАРУ, Павло ДВОРСЬКИЙ, Дмитро ГНАТЮК, музикант Ян ТАБАЧНИК, письменник Йосиф БУРГ, перший космонавт незалежної України Леонід КАДЕНЮК, історик Аркадій ЖУКОВСЬКИЙ та інші.
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