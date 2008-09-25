Італія та Греція представили публіці античні артефакти (фото)

15:32, 25 вересня 2008
Культура
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Які свого часу були викрадені й вивезені за кордон

Через незаконно вивезений антикваріат впродовж десятиліть тягнулися скандали та судові справи.

Урешті після тривалих суперечок між представниками Афін та Рима з керівництвом музеїв і приватними колекціонерами, до яких потрапили шедеври, пам’ятки повернулися на батьківщину. Їх виставили у новому музеї біля афінського Акрополя.

Загалом з Америки, Німеччини, Швеції та Великобританії привезли 74 артефакти. Серед них – фрагменти мармурових скульптур з фризу Парфенону, “позичені” для грецької виставки музеєм Палермо. Інші фрагменти пам’ятки обіцяють привезти з Ватикану. А ще кілька уламків фризу стали причиною досі незавершеної суперечки зі знаменитим Британським музеєм. Там зберігаються фрагменти, вивезені близько двох сотень років тому британським дипломатом лордом Елгіном.

ICTV

 

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