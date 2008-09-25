До 100-річчя від дня народження Бандери видадуть 5 шкільних творів

Перелік творів письменників та наукової інтелігенції Прикарпаття, які пропонуються до видання у 2008 році, доповнено 8 творами, присвяченими 100-річчю від дня народження Степана Бандери, та 5 шкільними творами вихованців загальноосвітніх шкіл.

Згідно відповідного розпорядження голови ОДА Миколи Палійчука, до кінця року побачать світ драматична поема В.Деркача про життя і смерть провідника ОУН “Ой, літа орел...”, літературно-художнє видання В.Нагірняка “Во славу золотого тризуба”, науково-популярні видання: Г. Бурнашева “Лицар великої ідеї”, Петра Арсенича “Родина Бандерів”, Я.Святко “Місія Бандери”, П. Волинця “Шлях Степана Бандери геральдичними символами”. “Шахове дозвілля Степана Бандери, Ідеологія захисту власності (націоналіст)”, поетичні твори О.Князького “Марш Бандерівських нащадків”, С. Дем”янчука “Колосить час єднання”.

Також буде видано твори прикарпатських школярів: Н.Грицак “Велет національної ідеї”; О.Масляк “Тривожний сон”; О.Несторук “Дорогою долі нескореного”; М.Іванов “Лиш боротись – значить жить”, О.Марків “Підступні плани”, Х.Лінда “Творець нашого життя”.

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