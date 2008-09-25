У Демієна Херста з`являться власні магазини

6 жовтня у Лондоні, на Нью-Бонд-Стріт, головній торговій вулиці британської столиці, недалеко від будівлі дому Sotheby`s відкриється роздрібний магазин, в якому продаватимуться тиражні роботи Демієна Херста, одного з найбільш комерційно успішних сучасних художників. Як повідомляє Bloomberg, другий магазин запрацює 14 грудня на Хінд-Стріт у районі Мерілебон.

Пропоновані до продажу предмети сильно різняться в ціні: наприклад, у магазині можна купити набір листівок за 15 фунтів або золотий браслет з фірмовими пігулками Херста за 25 тисяч фунтів.

Нагадаємо, що за два дні – 15 і 16 вересня – Херст продав на Sotheby`s своїх творів на суму 111,5 мільйона фунтів (206 мільйонів доларів). За місяць до аукціону художник заявляв, що збирається завершити роботу над тиражними серіями літографій і полотен, які він створює за участю великої кількості помічників.

Lenta.ru