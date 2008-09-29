Депутат просить МВС перевірити фонди закарпатських музеїв

Народний депутат, член депутатської групи «Народна самооборона» Геннадій МОСКАЛЬ звернувся із депутатським зверненням до міністра внутрішніх справ України Юрія ЛУЦЕНКА та до голови Головного контрольно-ревізійного управління України Миколи СИВУЛЬСЬКОГО з проханням перевірити фонди закарпатських музеїв.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Громадянського руху «Народна самооборона».

У своїх зверненнях Г.МОСКАЛЬ просить здійснити перевірку фондів Закарпатського краєзнавчого музею і Закарпатського обласного художнього музею ім. Йосипа Бокшая, які, за даними депутата, передали Закарпатській облдержадміністрації та Секретаріату Президента картини відомих закарпатських художників для прикрашення службових кабінетів.

«Прошу перевірити, чи видані картини знаходяться за призначенням, законність їх передачі та відсутність підміни», - зазначено у зверненні.