Державний академічний духовомий оркестр України став національним

Президент України Віктор ЮЩЕНКО надав статус національного Державному академічному духовому оркестру України.

Про це йдеться в Указі Президента, розміщеному на його офіційному сайті.

“Надати Державному академічному духовому оркестру України статус національного і надалі іменувати його – Національний академічний духовий оркестр України”, – йдеться в документі.