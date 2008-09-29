Державний академічний духовомий оркестр України став національним
14:16, 29 вересня 2008Культура
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Ющенко підписав указ
Президент України Віктор ЮЩЕНКО надав статус національного Державному академічному духовому оркестру України.
Про це йдеться в Указі Президента, розміщеному на його офіційному сайті.
“Надати Державному академічному духовому оркестру України статус національного і надалі іменувати його – Національний академічний духовий оркестр України”, – йдеться в документі.
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