В Україні з`явиться музей молотка

У місті Гадячі Полтавської області в 2009 році планується відкриття музею молотка.

Про це повідомив УНІАН ініціатор відкриття музею, власник будівельного магазина Євген ГОНЧАРОВ, який сьогодні збирає експонати майбутньої виставки – незвичайні молотки.

“Всім, хто принесе мені незвичайні молотки, я даю натомість новий молоток. А власники найцікавіших екземплярів на відкритті музею одержать подарунки. Молоток - популярний інструмент, який супроводжує людину все життя. У кожного фахівця є свій – і у невропатологів, і у альпіністів. Цікаві молотки використовують космонавти”, - сказав Є.ГОНЧАРОВ.

За його словами, перший екземпляр - дитячий надувний інструмент - принесла йому донька. У його колекції є й величезний дерев`яний молоток, якими за старих часів робили насічки на жорнах.

Зараз перед майбутнім музеєм встановлюють величезний механічний пневматичний молот.

Сам музей розміститься в залі площею 25 кв. м.