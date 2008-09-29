У Херсонській області встановили пам’ятник українській жабі

Пам’ятник українській жабі встановили у місті Гола Пристань Херсонської області.

Як передає кореспондент УНІАН, ідея прикрасити цією скульптурою набережну Гопрів (скорочено від назви міста) виникла напередодні 299-річчя міста.

Організатори створення пам’ятника оголосили конкурс серед місцевого населення на краще відтворення української вади. Народне голосування виявило, що найбільша біда - це жадібність і заздрість.

200-кілограмову скульптуру української жаби встановили в улюбленому місті городян – на набережній. За півроку до відкриття пам’ятника був оголошений народний конкурс на кращий підпис для композиції. Віршовані рядки повинні були визначити, що буде уособлювати Голопристанська жаба. Перемогли в конкурсі такі рядки:

Якби вас жаба не давила,

І щоб була у нас ще сила,

І ще щоб мудрості додати -

Яку б країну можна мати!

Автором композиції виступив херсонський художник Олександр ТЕПЛЯКОВ.

Ідея встановити у Голій Пристані незвичайний пам’ятник виникла у міського голови. За йог словами, в Україні вже є бронзова жаба у Бердянську, але голопристанська скульптура народна, тому що зроблена з підручних матеріалів: пінопласту, цементу, фарби.

На набережній уже є пам’ятник русалці. Її встановили два роки тому як уособлення жіночої краси.