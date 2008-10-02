Побачила світ повна антологія української драматургії

Український театр отримав подарунок – повну антологію національної драматургії.

Першими побачили тритомник п’єс українських драматургів усіх часів студенти Національного університету театру та кіно імені Карпенка-Карого. Його викладачі стали упорядниками видання. Бо саме п’єс сьогодні найбільше бракує не лише студентам творчих спеціальностей, самим театрам, а й усім українським бібліотекам.

Олексій Безгін, ректор Національного університету театру, кіно і телебаченні ім.Карпенка-Карого, упорядник видання: "Це перші три томи видані драматургії і панується ще видання двох томів сучасної драматургії".

Михайло Резнікович, художній керівник Національного театру російської драми ім. Л.Українки, рецензент видання: "Ці книги можуть стати серйозним поштовхом до усвідомлення, що у нас були автори, які користувалися успіхом, які були на рівні художності і які були на рівні якоїсь великої громадської думки".

ICTV