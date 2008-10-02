Український концерт Queen показуватимуть у кінотеатрах США

Запис концерту Queen в Україні "Let The Cosmos Rock" демонструватиметься в більш ніж трьохстах кінотеатрах у США. Подивитися на те, як зіграли музиканти Queen перед 300 тисячами жителів Харкова у вересні 2008 року, можна буде з 6 листопада, повідомляється на сайті рекорд-лейбла Roadrunner Records.

Благодійний безкоштовний концерт групи Queen відбувся в Харкові 12 вересня 2008 року. Виступ Queen відбувся в рамках проекту боротьби зі СНІДом. Місце покійного Фреді Меркьюрі, який помер у 1991 році, зайняв Пол Роджерс. Музиканти виконали близько тридцяти пісень і інструментальних композицій, сам концерт тривав 2,5 години.

Європейський тур Queen почався саме з концерту в Харкові.

Подробиці