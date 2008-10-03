В Ужгороді відкрився фестиваль театрів для дітей ”Інтерлялька”

15 лялькових театрів з України та десяти європейських держав привезли на фестиваль свої кращі вистави. Театрали потішили глядачів традиційною урочистою ходою старим центром міста.

В Ужгороді – свято казки. Упродовж чотирьох днів малюків знайомлять із Золотим Курчатком та Гидким Каченям, царем Салтаном і Петрушкою, Русалонькою та піратами. Актори театру "Бавкове Дівадло" зі словацького міста Кошіце показали на сцені свою версію вистави "Спляча красуня". Казку вони осучаснили. Вродливу принцесу зачарувала зла ворожка. Дівчина вколола палець веретеном і заснула на 100 років. Прокинулася у нинішні часи. Сучасні принци вже не ті, що були колись.

Беата Дубілова, актриса театру "Бавкове дівадло" (м.Кошіце, Словацька Республіка): "У нас у казці не один, а три принци. Двоє з них – ліниві. Докласти зусиль, щоб визволити красуню із замку, захованого у чагарниках, не хочуть. Рятує її третій принц. Часи змінилися: колись були слуги, посли, тепер – автомобілі, мобілки, Інтернет".

Щоб потішити малечу, актори вбралися в одяг казкових персонажів і урочистою ходою під акомпанемент духового оркестру пройшли центром Ужгорода. Вимогливе міжнародне журі ужгородський фестиваль "Інтерлялька" визнало найкращим в Україні. Тут кожен колектив вигадує нові тенденції, має свої акторські і технічні підходи.

Алла Підлужна, голова журі Міжнародного фестивалю театрів для дітей "Інтерлялька": "Різні техніки лялькові, але це дуже все цікаве. І по реакції дітей ми бачимо, що будь-який жанр для них цікавий, бо вони бачать, як актор на їхніх очах творить це диво — лялькову виставу".

Усі вистави йдуть рідною мовою виконавців. Для дітей – це не перешкода, бо добре розуміють мову жестів і міміки. Сьогодні новий театральний день подарує ще один сюрприз. Актори з Чорногорії на площі перед ляльковим театром покажуть феєричну виставу зі смолоскипами в руках. А переможцем фестивалю, буде той, хто покаже виставу з найоригінальнішими ляльками, сценографією та музикою.

"Факти", ICTV