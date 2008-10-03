Катерина Ющенко: треба кардинально змінити погляд на музеї

2 жовтня голова Наглядової ради Міжнародного благодійного фонду «Україна 3000» Катерина ЮЩЕНКО відкрила першу в Україні спеціалізовану музейну бібліотеку.

Як повідомили УНІАН прес-службі Фонду, в церемонії, яка відбулася в приміщенні програм Фонду «Україна 3000», також взяли участь міністр культури і туризму України Василь ВОВКУН, голова Наглядової ради ЗАТ «Мандарин Плаза» Вагіф АЛІЄВ, начальник Головного управління культури і мистецтв при КМДА Світлана ЗОРІНА, керівник Департаменту культурологічних програм Фонду «Україна 3000» Владислав ПІОРО, фахівці музейної галузі України.

Проект ініціювали в 2007 році Міжнародний благодійний фонд «Україна 3000» та Український центр розвитку музейної справи. Ідея створення бібліотеки виникла під час спілкування з музейними працівниками з різних регіонів України, які в один голос скаржилися на інформаційний вакуум, що гальмує професійне зростання, зазначили в прес-службі.

«Сьогодні українському суспільству потрібно кардинально змінити погляд на музеї та музейну справу”, – сказала під час церемонії К.ЮЩЕНКО. – Музей має стати активним осередком культури, носієм історії, і суспільство повинне долучатися до його роботи».

Вона зазначила, що Україна, на жаль, ще не перейняла сучасні світові тенденції у музейній сфері. Адже у багатьох країнах сформований інноваційний підхід до музейної справи, який передбачає широкий спектр діяльності – від розробки маркетингової стратегії до залучення волонтерів до роботи музею. «Ми створили цю бібліотеку для того, щоб наші музейники дізналися, як можна працювати по-іншому, – сказала К.ЮЩЕНКО. – І ми сподіваємося, що це знання допоможе покращити роботу наших музейних закладів».

За даними Фонду “Україна 3000”, спеціалізована музейна бібліотека створена з метою надання доступу до інформації з актуальних питань музейної сфери для фахівців та студентів ВНЗ профільних спеціальностей.

Спектр видань, зібраних у бібліотеці, дуже широкий: від загальнотеоретичних праць, присвячених ролі та завданню музеїв в сучасному світі, стратегії їх розвитку, до видань прикладного характеру, вузькофахового спрямування – робота із громадськістю, планування і створення виставок, реставрація та консервація цінностей, особливості планування та будівництва нових музейних приміщень і багато іншого.

На сьогодні фонд бібліотеки нараховує понад 1 500 одиниць зберігання. Це, зокрема, література та періодичні видання, а також матеріали на електронних носіях з України, Росії, країн Америки та Європи. Електронний каталог бібліотеки розміщується й періодично оновлюється на Музейному порталі України.

Серед планів на найближчу перспективу – організація дистанційного обслуговування для фахівців музейної справи у регіонах України, зазначили у Фонді «Україна 3000».