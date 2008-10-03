Помер український поет Ігор Римарук

Йому було 50 років

Третього жовтня передчасно пішов із життя Ігор Римарук - український поет, у минулому - багаторічний головний редактор журналу «Сучасність», завідувач редакції сучасної української літератури видавництва «Дніпро», віце-президент Асоціації українських письменників, повідомляє Телекритика . Ігореві Римаруку було 50 років. Причина смерті поки що не відома. Ігор Римарук - автор книг «Висока вода» (1984), «Упродовж снігопаду» (1988), «Нічні голоси» (1991), «Goldener Regen» («Золотий дощ», 1996, видавництво «Brodina», німецькою та українською мовами), «Діва Обида» (2000, 2002), "Бермудський трикутник" (2007), "Сльоза Богородиці" (2007). Упорядник антології нової української поезії «Вісімдесятники» (1990, Едмонтон). Вірші перекладалися багатьма мовами світу, друкувалися в англо-, іспано-, польско-, російсько-,румуно-, шведсько-, німецькомовних антологіях української поезії.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter