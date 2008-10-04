Яценюк заклав камень до пам’ятника імператору Австро-Угорщини

У Чернівцях голова Верховної Ради України Арсеній ЯЦЕНЮК, який бере участь у святкових заходах з нагоди 600-ліття міста, взяв участь в урочистому закладанні каменя на місці майбутнього пам’ятника колишньому імператору Австро-Угорщини Францу Йозефу І у сквері на розі вулиць Шевченка-Кордуби в центральній частині міста.

Як передає кореспондент УНІАН, у церемонії взяли участь Чернівецький міський голова Микола ФЕДОРУК, голова обласної державної адміністрації Володимир КУЛІШ, Надзвичайний та Повноважний Посол Австрії в Україні Йозеф-Маркус ВУКЕТИЧ, внучатий племінник Франца Йозефа І Карл фон ГАБСБУРГ, почесний консул Австрії в Україні Хорст ШУМІ, директор Українсько-австрійського центру з питань науки, освіти і культури Андреас ВЕНІНГЕР та керівник земельного уряду Карінтії (Австрія) Райнхарт СЛАДКО.

Виступаючи перед присутніми А.ЯЦЕНЮК, зокрема, зазначив, що відкриття у майбутньому пам’ятника колишньому імператору Австро-Угорщини Францу Йозефу І є знаком визнання і шани Буковини, яка за його часів набула найбільшого розквіту і за часів якого у Чернівцях було побудовано один з найкращих в Європі Чернівецький університет.

Він також додав, що згодом особисто візьме участь у відкритті цього пам’ятника, однак не уточнив, коли це відбудеться.

Крім цього, у своєму вітальному слові внучатий племінник Франца Йозефа І Карл фон ГАБСБУРГ подякував керівництву України та Чернівецької міської ради за намір встановити пам’ятник і підкреслив, що цим визнається спорідненість двох великих народів Австрії та України, перш за все, в духовному напрямку.

Сьогодні голова ВРУ А.ЯЦЕНЮК також планує взяти участь в урочистому відкритті свята, що відбудеться на центральній площі Чернівців, а також о 14 годині 30 хвилин відкриє фотовиставку для незрячих «Доторкнутись і побачити».

Загалом за інформацією прес-центру Чернівецької міської ради у святкуванні 600-літнього ювілею Чернівців беруть участь 25 іноземних делегацій, серед яких більше 10 - представники міст-побратимів Чернівців.