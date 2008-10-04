Кікабідзе переніс ювілейний концерт з Москви до Вільнюса

"Концерт у Вільнюсі буде замість ювілейного концерту, який повинен був відбутися 5 жовтня в Кремлі", - сказав відомий грузинський співак і актор Вахтанг КІКАБІДЗЕ. Вибір місця проведення концерту у Вільнюсі артист пояснив тим, що, коли грузинам "стало особливо погано жити, ми дочекалися дуже вагомої підтримки Литви", пише газета «Сегодня».

При цьому В.КІКАБІДЗЕ заявив, що на його творчі плани вплинула війна між Росією і Грузією.

"Дуже цікаві наслідки почалися після цієї події. Я нещодавно закінчив у Москві стірчку, і мені дуже цікаво, що з нею буде", - сказав він. В.КІКАБІДЗЕ висловив сподівання на те, що, "напевно, її пустять", оскільки фільм знятий не на державні гроші.

Він також повідомив, що в Грузії повинні були початися зйомки спільного російсько-грузинського фільму.

"Напевно, це вже прикрилося, ніхто не дзвонить", - зауважив артист.

При цьому він наголосив, що те, що сталося між Росією і Грузією, неможливість у даний час співати для російської аудиторії - серйозна втрата для нього.

"Мені буде дуже важко не співати для росіян, у мене зараз стрес, я вночі погано сплю. Я дуже люблю для росіян співати, я не можу висловити, в якій мірі для мене це горе", - сказав В.КІКАБІДЗЕ.