Навколо київського концерту Esthetic Education розгорівся скандал

Artefact-концерт гурту Esthetic Education, що відбувся 2 жовтня в Києві, викликав невдоволення деяких шанувальників, після того, як перепусткою на концерт стали не малюнки, як анонсувалося, а пачки сигарет.

"Esthetic Education пропагують куріння сигарет" – з таким заголовком вийшли деякі українські ЗМІ у п`ятницю, 3 жовтня. Виявилось, що пропуском на Артефакт-концерт гурту, який раніше відбувся у Харкові, Львові, Одесі, були не малюнки, а сигарети.

Ті, хто обміняв свої художні твори на запрошення наперед (таких було близько 1000 чоловік), потрапили на концерт безперешкодно. Інші ж, як обіцяли організатори, могли обміняти свої малюнки на квитки прямо біля входу. Проте, як повідомляють очевидці, насправді все було по-іншому. 2 жовтня о 19:30, за півгодини до передбачуваного початку виступу, біля виставкового центру "Альта Експо" зібрався великий натовп любителів творчості Esthetic Education. Більшість принесли художні артефакти з собою, деякі малювали сидячи на бордюрах.

Проте на вході представники спонсора концерту – тютюнової компанії Chesterfield – вимагали пред`являти не художній твір, а дві пачки сигарет.

Охочих послухати Esthetic Education була велика кількість, тому їм не залишалося нічого іншого, як скуповувати сигарети блоками, роблячи виторг сусіднім супермаркетам і кіоскам. Сигарети довелося купувати навіть тим, хто не палить.

"Звинувачення у пропаганді куріння представники "Честерфілд" заперечували, кажучи, що це просто така рекламна акція", – ділиться спостереженнями блоггер Насадюк Євгеній (eugen_nasa.

Окрім сигарет, потрібно було пред`явити паспорт, щоб довести, що учасникові акції більше 18 років. Але оскільки більшість шанувальників паспорта на концерт не взяли, питали просто студентські. Тих же, кому не виповнилося 18 років, не пускали і за сигарети.

Концерт Esthetic Education почався з більш ніж двогодинним запізненням. У залі, розрахованому на 2000 чоловік, зібралося більше 4000 шанувальників творчості групи.

"Всередині були дуже багато людей. Сигаретний дим (здогадайтеся від яких сигарет?) стояв стовпом. Спочатку дихати було нелегко, потім звик", – пише блоггер eugen_nasa.

"Дорогі спонсори, це хамство – примушувати молодь купувати сигарети. Навіть в обмін на музику", – нарікає ще один київський блоггер Даша Кветкіна.

Тим часом, вокаліст Esthetic Education Луї Франк от як прокоментував цю ситуацію:

"Величезне спасибі всім тим, хто прийшов вчора. Я хотів би вибачитися за те, яким чином пропускали шанувальників на концерт, це НЕ БУЛО рішенням групи", – написав Франк на офіційному сайті групи.

Музикант додав, що група планує влаштувати виставку кращих художніх робіт, і, якщо знайдуться кошти, навіть опублікувати також книжку.

У прес-службі Esthetic Education повідомили: "Усі, хто подбав про квитки наперед, їх отримали. Малюнки приймалися і на місці. Але, на жаль, зал "Альта Експо" вміщає всього 2,5 тисячі чоловік".

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