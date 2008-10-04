У листопаді в Польщі пройде Фестиваль українського кіно

У листопаді в Польщі відбудеться Фестиваль українського кіно.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі компанії Nemiroff.

Згідно з повідомленням, фестиваль українського кіно відбудеться у Варшаві, Кракові й Ґданську. На урочистій церемонії відкриття у Варшаві запланована участь дружини Преиздента України Катерини ЮЩЕНКО.

Програма українських фільмів складається із класичних і сучасних доробків. Будуть представлені дебютні й сучасні роботи трьох корифеїв українського кінематографа - Романа БАЛАЯНА, Юрія ІЛЛЕНКА та Кіри МУРАТОВОЇ.

Фестивальна програма представляє фільми Р.БАЛАЯНА “Райські птахи” (2008) і “Відлюдько” (1975), два фільми Ю.ІЛЛЕНКА - “Молитва за гетьмана Мазепу” (2001) і “Колодязь для прагнучих” (1965) і фільми, які будуть представляти творчість Кіри МУРАТОВОЇ - “Два в одному” (2007) і “Короткі зустрічі” (1967).

Крім цього польським глядачам будуть представлені сучасні фільми, такі як “Владика Андрей” Олеся ЯНЧУКА, “Ілюзія страху” Олександра КИРІЄНКА, а також стрічка Роберта КРОМБИ “Сафо”, що вже зібрала в прокаті понад 1 млн. доларів. Фестивальні фільми будуть представляти режисери й актори.

На кінофестивалі в Гдині також буде презентований ще один проект - Фестивалю польського кіно в Україні, запланований на квітень 2009 року.

Обидва ці проекти будуть спільно реалізовані за участі Польського кіноінституту й Поморської кінофундації за підтримки Міністерства культури й туризму України.

Мета проведення фестивалів спрямована на поширення дистрибуції українських фільмів у Польщі й польських в Україні, а так само залучення кіновиробників наших країн до "копродукції". Такі обмінні фестивалі заплановано проводити щорічно.

Як повідомляв УНІАН, проект був розпочатий у квітні 2008 року фестивалем польського кіно, що проходив у Києві, Львові, Харкові й Одесі, урочистою прем`єрою Анжея ВАЙДИ “Катинь”.

Довідка УНІАН. В 2008 році компанія Nemiroff і Українська кінофундація (UCF) оголосили про початок реалізації спільного проекту з підтримки вітчизняного кінематографу за кордоном. В рамках цього проекту в лютому 2008 року міжнародний бренд Nemiroff і UCF вперше відкрили спільний стенд на Кіноринку Берлінського міжнародного кінофестивалю (Berlinale 2008) У травні 2008 року на Канському кінофестивалі був відкритий Український павільйон в Village Internationale (Кіноринок) та в червні вперше в історії Франції був проведений Тиждень українського кіно в Парижі.

Українська кінофундація була презентована рік тому в рамках Київського міжнародного кінофестивалю «Молодість». Українська кінофундація є приватним підприємством, основними цілями якого є ознайомлення іноземних кінопрофессіоналів і публіки із класичними й новими українськими фільмами та популяризація українського кіно в цілому.