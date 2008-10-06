У Києві відбудеться 38-й міжнародний кінофестиваль «Молодість»

З 18-го по 26-те жовтня 2008 року у Києві відбудеться 38 Міжнародний кінофестиваль «Молодість».

Як повідомили УНІАН у прес-службі компанії Nemiroff, фестивальним центром вдруге стане кінотеатр "Київ", де відбуватимуться всі конкурсні покази, робочі прес-конференції та значна частина позаконкурсних програм.

Конкурсна програма “Молодості-2008” складатиметься з трьох категорій – студентські, перші професійні короткометражні та перші повнометражні ігрові фільми.

Цьогорічний кінофестиваль «Молодість» прикрасять знані особистості, які прибудуть до Києва. Зокрема, до головного міжнародного журі увійдуть відомий американський актор Арманд АССАНТЕ, російська актриса Алла ДЕМІДОВА, український художник та постановник Сергій ЯКУТОВИЧ, угорський режисер Андраш ФЕСОШ.

Для участі у конкурсній програмі зі своїм короткометражним режисерським дебютом приїде найпопулярніший молодий актор французького кіно Луї ГАРЕЛЬ, а в позаконкурсній – зі своєю першою документальною стрічкою – відома французька актриса Сандрін БОННЕР. На «Фестиваль фестивалів» свого «Паперового солдата» (Срібний лев Венеційського кінофестивалю - 2008) привезе Олексій ГЕРМАН-молодший.

Також "Молодість" підтримала ініціативу посольства Росії відзначити разом ювілей Надзвичайного і повноважного посла в Україні Віктора ЧЕРНОМИРДІНА - на фестивалі відбудеться прем’єрний показ документального фільму «Надзвичайний Черномирдін».

Фільм-закриття «Румба» представлять режисери, сценаристи та виконавці головних ролей Фіона ГОРДОН та Домінік АБЕЛЬ, які з фільмом «Айсберг» перемогли на “Молодості-2005”.

Художній керівник Фестивалю і директор Української кінофундації Андрій ХАЛПАХЧІ наголосив, що "Молодість” перш за все є творчою лабораторією, фестивалем дебютів, режисерських робіт. “Ми пишаємося, що саме в нас отримали перші в своєму житті призи всесвітньовідомі сьогодні кінематографісти – Франсуа ОЗОН, Том ТИКВЕР, Дені БОЙЛ, Лукас МУДІСОН, Флоріан ХЕНКЕЛЬ фон ДОННЕРСМАРК. А російських режисерів важко всіх перерахувати, згадати хоча б Олексія ГЕРМАНА-молодшого, Олексія БАЛАБАНОВА, Дениса ЄВСТИГНЄЄВА", - зауважив А.ХАЛПАХЧІ.

Крім того, на фестивалі цього року буде вперше представлений проект “Molodist FilmBoat Meeting” – це спеціальний конкурс копродукцій, завдяки якому роботи молодих кінематографістів знайдуть своїх інвесторів, які запрошені до Києва. Проекти переможців цього конкурсу, серед яких, окрім українських кінематографістів, будуть представники Туреччини, Азербайджану, Вірменії, Грузії, Угорщини та Росії, увійдуть до каталогу «MOLODIST FilmBoat Meeting 2008». Цей каталог буде виданий англійською мовою і розповсюджуватиметься не тільки на «Молодості», але й на інших впливових міжнародних кінофорумах.

Генеральний директор «Молодості» Максим ІЛЛЯШЕНКО сподівається, що окрім європейських продюсерів та фондів, до проекту приєднаються і зацікавлені у фінансуванні кіно українські компанії.

Також на МКФ «Молодість» відбудеться фотовиставка-ретроспектива спільних проектів Української кінофундації та компанії Nemiroff, на якій демонструватимуться світлини з Берлінського, Каннського та Московського кінофестивалів, Днів польського кіно в Україні та Тижня українського кіно в Парижі, інших заходів, які відбулися за перший рік співробітництва, в роботі яких брали участь українські кіномитці.

Довідка УНІАН. В 2008 році компанія Nemiroff і Українська кінофундація (UCF) оголосили про початок реалізації спільного проекту з підтримки вітчизняного кінематографу за кордоном. В рамках цього проекту в лютому 2008 року міжнародний бренд Nemiroff і UCF вперше відкрили спільний стенд на Кіноринку Берлінського міжнародного кінофестивалю (Berlinale 2008) У травні 2008 року на Канському кінофестивалі був відкритий Український павільйон в Village Internationale (Кіноринок), а в червні вперше в історії Франції був проведений Тиждень українського кіно в Парижі.

Українська кінофундація була презентована рік тому в рамках Київського міжнародного кінофестивалю «Молодість». Українська кінофундація є приватним підприємством, основна мета якої є ознайомлення іноземних фахівців у галузі кіно та публіки з класичними й новими українськими фільмами та популяризація українського кіно в цілому.