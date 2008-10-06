У Львові відбудеться ”Тиждень литовської культури”

7 жовтня у Львові відкриється "Тиждень литовської культури".

Урочиста церемонія відкриття "Тижня литовської культури у Львові-2008" пройде в Львівській галереї мистецтв.

У її залах буде представлена виставка Національного музею мистецтв Литви "Бароко Литви", фондів Львівської галереї мистецтв і Львівського історичного музею "Портрети діячів Великого Литовського Князівства".

У відкритті "Тижня литовської культури" братиме участь Надзвичайний і уповноважений посол Литовської Республіки в Україні Альгірдас Кумжа, представники міністерства культури Литовської Республіки, культурного і академічного кола Литви, дипломати, почесний консул Литви в Львові, а також представники влади Львова, Львівського університету і громадські діячі.

У рамках програми "Тижні литовської культури в Львові-2008" відбудуться наукові конференції, дискусії, історичні виставки, виступ ансамблю "Banchetto Musіcale", а також презентація кулінарних традицій Литви.

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