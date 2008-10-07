«Райські птахи» Романа Балаяна відкриють 38-у «Молодість»

Національна прем`єра нового фільму Романа Балаяна «Райські птахи» відбудеться у рамках 38-го кінофестивалю «Молодість», який 18 жовтня відкриє стрічка.

Про це УНІАН повідомили в продюерській кінокомпанії SOTA Cinema Group.

– Ми раді презентувати нову картину Романа Балаяна «Райські птахи» українському глядачеві в рамках найавторитетнішого вітчизняного кінофестивалю, – каже продюсер стрічки Олег Кохан. – За перші півроку після завершення, картина взяла участь у п`яти міжнародних кінофестивалях і три призи – за режисуру і за акторську майстерність – стали підтвердженням того, що вона відбулася. І тепер кульмінація - «Молодість», яку вперше за багато років відкриє український фільм.

Дія фільму розгортається у СРСР початку 1980-х, коли часи відкритих переслідувань начебто у минулому, але слухати зарубіжні радіостанції все ще заборонено, а висловлювати свою думку в присутності сторонніх людей – небезпечно. Головним героям належить виступити проти нелюдяної державної машини, поставити на кон свої життя і довести, що на шляху до справжньої свободи зупинити людину не в змозі ніхто і ніщо.

Фестиваль триватиме 8 днів – з 18 по 26 жовтня. Відвідає церемонію відкриття і виступить з вітальним словом Президент України Віктор Ющенко. А серед почесних гостей фестивалю очікуються Емір Кустуріца і Ален Делон.