Найкраща виконавиця Верді живе у Києві... (фото)
Сусанна Чахоян – солістка Національної Опери
Українська оперна співачка Сусанна Чахоян на Одинадцятому міжнародному конкурсі оперних співаків, який днями завершився в італійському місті Алькамо отримала спеціальний приз за найкраще виконання Верді – Арію Джільди у “Ріголетто”, а також вона здобула другу премію з чотирьох у загальному конкурсі.
|Сусанна Чахоян
Пані Чахоян стала найкращою виконавицею серед дев’яноста учасників Верді на батьківщині геніального італійського композитора.
|Сусанна Чахоян та голова журі, великий деригент сучасності Річар Бонінг
Сусанна Чахоян – солістка Національної Опери, лауреат міжнародних вокальних конкурсів в Австрії, Німеччини, Угорщині, Словаччини, Іспанії, одна з найкращих представниць української вокальної школи.
Вона є однією з найкращих представниць співачки світової слави Євгенії Мірошниченко, гідно продовжує і розвиває традиції своїх попередників.