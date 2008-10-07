Найкраща виконавиця Верді живе у Києві... (фото)

Українська оперна співачка Сусанна Чахоян на Одинадцятому міжнародному конкурсі оперних співаків, який днями завершився в італійському місті Алькамо отримала спеціальний приз за найкраще виконання Верді – Арію Джільди у “Ріголетто”, а також вона здобула другу премію з чотирьох у загальному конкурсі.

Пані Чахоян стала найкращою виконавицею серед дев’яноста учасників Верді на батьківщині геніального італійського композитора.

Сусанна Чахоян – солістка Національної Опери, лауреат міжнародних вокальних конкурсів в Австрії, Німеччини, Угорщині, Словаччини, Іспанії, одна з найкращих представниць української вокальної школи.

Вона є однією з найкращих представниць співачки світової слави Євгенії Мірошниченко, гідно продовжує і розвиває традиції своїх попередників.