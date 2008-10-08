Гребєнщиков безкоштовно заспіває для київських студентів

13 жовтня, за день до виступу в Національній Опері України, Акваріум International дасть безкоштовний концерт для студентів одного з київських вузів.

(Організатори спеціально не розголошують назву вузу, в якому співатиме гурт).

Борис Гребєнщиков і сімнадцять видатних музикантів зі всього світу зіграють унікальну програму з класичних творів «Акваріуму», а також композиції, які написані для нового альбому групи.

Нещодавно «Акваріум» у розширеному міжнародному складі виступив у Дубліні(Північна Ірландія). Це вже друга поява Акваріум International на публіці – вперше програма прозвучала на сцені кращого концертного залу Лондона – Royal Albert Hall. У Києві вона буде представлена двічі – 13 жовтня на безкоштовному концерті для студентів одного зі столичних вузів і 14 жовтня в Національній Опері України ім. Т.Г.Шевченка.

Окрім постійних учасників «Акваріуму», у розширеному складі задіяно десять музикантів зі США, Англії, Ірландії, Індії і Польщі. Єдиний раз українській публіці трапиться нагода почути пісні Бориса Гребєнщикова в супроводі ірландської волинки і стародавньої польської скрипки сука, індійського ситара і класичного струнного квартету, китайського ерху та інших незвичайних інструментів.

До програми Акваріум International увійшли як класичні композиції групи, так і пісні з нового альбому, над яким музиканти працюють у даний момент на лондонській студії Livingston. Київські шанувальники групи першими в Україні почують такі речі, як «Сокіл», «Нез`ясовний» і «Акуна Матата».

Шанувальників гурту чекає ще один сюрприз – через 12 років на сцену разом з Борисом Гребєнщиковим підніметься один з учасників першого складу «Акваріума» бас-гітарист Олександр Тітов.

Виступ Акваріум International в Національній Опері України – благодійний концерт, кошти від якого будуть направлені Коростишевській спецшколі-інтернату для дітей з психічними відхиленнями.

Окрім виступів у Великобританії, Ірландії та Україні, Акваріум International зіграє в Москві, Санкт-Петербурзі, Мілані і Відні.