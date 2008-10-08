Очікувана 20-річна виставка Пікассо відкрилася в Парижі
15:34, 08 жовтня 2008Культура
0 0
Представлено понад 200 творів майстра
|Фрагмент картини Пікассо - ”Поль в костюмі Арлекіно”
Організація цієї масштабної виставки зайняла близько 20 років. Для виставки був вибраний незвичайний формат, експозиція побудована як діалог творів Пікассо з роботами класиків живопису різних напрямів й епох.
Також, "Пікассо і його метри" представляє шедеври світового мистецтва, створені художниками Рембрандтом, Пуссеном, Веласкесом, Мане, Ван-Гогом, Сезанном та іншими.
Показ унікальних колекцій у рамках виставки «Пікассо і його метри» пройде в кращих залах паризьких музеїв, включаючи: Лувр, Музей д’Орсе і Гран-пале.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter