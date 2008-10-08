Очікувана 20-річна виставка Пікассо відкрилася в Парижі

На виставці "Пікассо і його метри", яка відкрилася в Парижі 8 жовтня, представлено понад 200 творів майстра. Свої експонати для виставки надали музей Пікассо та інші приватні і державні музеї.

Організація цієї масштабної виставки зайняла близько 20 років. Для виставки був вибраний незвичайний формат, експозиція побудована як діалог творів Пікассо з роботами класиків живопису різних напрямів й епох.

Також, "Пікассо і його метри" представляє шедеври світового мистецтва, створені художниками Рембрандтом, Пуссеном, Веласкесом, Мане, Ван-Гогом, Сезанном та іншими.

Показ унікальних колекцій у рамках виставки «Пікассо і його метри» пройде в кращих залах паризьких музеїв, включаючи: Лувр, Музей д’Орсе і Гран-пале.

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