В Україні стартує фестиваль ”Азія-кіно”

9 жовтня в Україні стартує п`ятий фестиваль "Азія-кіно".

Фестиваль вперше був проведений восени 2004 року. З кожним роком проект ставав масштабніший. За останні чотири роки програму фестивалю побачили більше 40 000 глядачів у 15 найбільших містах України.

У 2008 році ювілейний фестиваль "Азія-кіно" представить увазі українській аудиторії нові роботи режисерів Сходу – "Банзай, режисер!" Такеши Кітано, "Сукіякі вестерн Джанго" Такаши Міїке, "Таємне сяйво" Ли Чан Дону і "Відторгнуті" Джоні То. Фестиваль відкриє фільм Кім Кі-Дука – драма "Зітхання", номінована в Каннах на "Золоту пальмову гілку".

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