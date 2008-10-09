В Україні стартує фестиваль ”Азія-кіно”
14:51, 09 жовтня 2008Культура
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Уже четвертий рік поспіль
|Кадр з фільму ”Зітхання” Кім Кі-Дука
Фестиваль вперше був проведений восени 2004 року. З кожним роком проект ставав масштабніший. За останні чотири роки програму фестивалю побачили більше 40 000 глядачів у 15 найбільших містах України.
У 2008 році ювілейний фестиваль "Азія-кіно" представить увазі українській аудиторії нові роботи режисерів Сходу – "Банзай, режисер!" Такеши Кітано, "Сукіякі вестерн Джанго" Такаши Міїке, "Таємне сяйво" Ли Чан Дону і "Відторгнуті" Джоні То. Фестиваль відкриє фільм Кім Кі-Дука – драма "Зітхання", номінована в Каннах на "Золоту пальмову гілку".
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