Нобелівську премію з літератури отримав француз
"Автор нових напрямів, поетичних пригод і плотського екстазу"
|Жан-Марі Гюстав Леклезіо
У прес-релізі Нобелівського комітету йдеться, що Леклезіо пише "про нові напрями, поетичні пригоди, плотські захоплення", він – "дослідник людства поза межами правлячої цивілізації".
Популярність до Леклезіо прийшла в 1963 році, коли він опублікував свій дебютний роман "Le Proces-Verbal" ("Протокол"). Книга принесла йому номінацію на Гонкурывськую премію і премію Ренодо.
Російською мовою видавалися його романи "Пустеля", "Золота рибка", "Дієго і Фріда", збірка "Небесні жителі".
Церемонія вручення лауреатові Нобелівської премії, що складається із золотої медалі, диплому Шведської Королівської академії і чеку на 10 мільйонів шведських крон (1,42 мільйона доларів або 1,02 мільйона євро), відбудеться в Стокгольмі 10 грудня 2008 року.
Правила Шведської Королівської академії забороняють згадку імен потенційних володарів премії не тільки в пресі, але і в приватних бесідах. Напередодні вручення нагороди члени Нобелівського комітету голосують за один з п`яти кандидатів з короткого списку, зміст якого залишається таємним.
Нобелівська премія з літератури вручається з 1901 року. Лауреатом премії в 2007 році була британська письменниця Доріс Лессінг.