На Вінниччині відбувся етно-фестиваль “Світанки над Россю”

Сьогодні в селі Ординці Погребищенського району Вінницької області біля витоку річки Рось відбувся фольклорний фестиваль “Світанки над Россю”.

Як повідомили УНІАН у Вінницькій ОДА, фестиваль присвячений відомій фольклористці, уродженці м. Погребище Насті Присяжнюк (1894-1987).

Згідно з повідомленням, на фестивалі виступили фольклорні колективи кожної територіальної громади району, представивши, зокрема, постановки українських обрядів (зустрічі весни, Івана Купала, обжинки, свято Калити, Новорічний цикл свят, весілля, жарти тощо).

Також під час заходу відбулася виставка декоративно-прикладного мистецтва.

Довідка УНІАН. Настя Присяжнюк – відома поетеса і фольклористка, яка протягом 1920-1970-х років у Погребищі записала понад 4 тис. пісень. На честь Н.Присяжнюк у Погребищі названо вулицю.